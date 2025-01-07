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SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
23:54
Star TV ekranlarında yayınlanan Sen Ağlama İstanbul 5.bölüm fragmanı sorgulanıyor. İstanbul'da geçen imkansız bir aşkın konu edildiği dizide bu hafta olanlardan sonra önümüzdeki hafta neler olacağı bekleniyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki Star TV ile Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler neler olacak?