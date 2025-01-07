SEN AĞLAMA İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, haftaya neler olacak?

Ferhat'ın düğünü bastığı haberiyle çileden çıkan Büyükbey, Ferhat'ı yakalayarak onu ve ailesini öldürmekle tehdit eder.Hayatta sevdiği her şeyi kaybetmiş olan Ferhat, içinde en az onun kadar Büyükbey nefreti taşıyan bir adamla karşılaşır.