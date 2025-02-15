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Haberler Yaşam SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 23:18 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:18

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin 9. bölümü için geri sayım başladı. 22 Şubat Cumartesi akşamı Star TV'de ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü, izleyicileri yine duygu dolu anlarla buluşturacak. Peki, 9. bölümde neler yaşanacak? Diziseverleri nasıl sürprizler bekliyor? İşte Sen Ağlama İstanbulun yeni bölümüne dair detaylar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

OGM Pictures imzasıyla ekrana taşınan Sen Ağlama İstanbul, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı oturuyor. Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim ve Batuhan Özbay tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkat çeken dizi, her bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatıyor.Peki, Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gelecek bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar...

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Sen Ağlama İstanbul birinci bölümü ile 22 Şubat Cumartesi akşamı StarTV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/sen-aglama-istanbul/fragmanlar

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SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kubat, Büyükbey'i yaralayan Kolsuz'u bulup herkesin önüne atmıştır. Kolsuz, onu azmettiren kişi olarak İplikçi Cemil'in adını verse de arkasındaki asıl isim her an açığa çıkmak üzeredir. Hanedanoğlu ailesinin ortasına, Büyükbey'in ailesine suikast düzenleyenlerin isimleri bomba gibi düşer.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Şirin, ailesinin intikamını almak için Kubat'ı doldururken Şehrazat ise Kubat'ı suçtan uzak tutmaya çalışacaktır. Ailesinin intikamı ve aşkı arasında kalan Kubat için karar anı gelip çatmıştır.

SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?

Kubat'ı korumak amacıyla harekete geçen Şehrazat, Büyükbey'in düşmanları tarafından kaçırılır. Şehrazat'ın hayatı karşılığında Kolsuz'un teslim edilmesi istenir. Şirin, ailesinin katili olduğuna inandığı Kolsuz'u teslim etmeye hiç niyetli değildir.

Şehrazat'ın kaçırıldığı haberini alan Ferhat ve Kubat, onu kurtarmak için peşlerine düşer. Ancak ikisini de beklemedikleri kötü bir sürpriz karşılar.

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