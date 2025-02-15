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SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
23:18
SEN AĞLAMA İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? Star TV Sen Ağlama İstanbul haftaya yeni bölümde neler yaşanacak?
Başrollerinde Simay Barlas, Aytaç Şaşmaz, Burcu Cavrar ve Tamer Levent'in yer aldığı Sen Ağlama İstanbul dizisinin 9. bölümü için geri sayım başladı. 22 Şubat Cumartesi akşamı Star TV'de ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümü, izleyicileri yine duygu dolu anlarla buluşturacak. Peki, 9. bölümde neler yaşanacak? Diziseverleri nasıl sürprizler bekliyor? İşte Sen Ağlama İstanbulun yeni bölümüne dair detaylar...