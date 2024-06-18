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Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
17:11
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak komedi filmi araştırılmaya başladı. Birçok popüler ismin yer aldığı kadroda Binnur Kaya, Demet Özdemir gibi isimler bulunuyor. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...