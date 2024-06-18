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Haberler Yaşam Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 18.06.2024 17:11 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 17:11

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu ile gündemde. Bu akşam televizyon ekranlarında yayımlanacak komedi filmi araştırılmaya başladı. Birçok popüler ismin yer aldığı kadroda Binnur Kaya, Demet Özdemir gibi isimler bulunuyor. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı? İşte, filme dair merak edilenler...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

2017 yapımı filmin yönetmen ve senarist koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Aysel'in hikayesine odaklanan yapım izleyenlerden tam not alıyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, detaylar...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor!

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Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

  • Demet Özdemir
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Binnur Kaya
  • Okan Çabalar
  • Bora Cengiz
  • Nergis Öztürk
  • Berat Yenilmez
  • Meltem Gülenç
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çeşitli mekanlarda çekildi.

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