Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...