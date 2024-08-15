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Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:39

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu araştırılmaya başladı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek yerli komedi filmi Demet Özdemir, Binnur Kaya gibi isimleri ağırlıyor. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair detaylar...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Aysel karakterini canlandıran Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı film 2017 yılında yayımlandı. Filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. Bu akşam yayında. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte, Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN KONUSU

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? filmi, ailesinin vefatının ardından psikolojik sorunlarla boğuşan Aysel'in hikayesini anlatıyor. Psikiyatrının da desteğiyle sorunlarını aşabilmek için dans etmeye başlayan Aysel, dans hocası Şengül'ün de yardımıyla hayata yeniden tutunuyor ve yepyeni bir sayfa açıyor!

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Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

Ancak dans dışarıdan bakıldığı kadar kolay değil, durum böyle olunca zorluklar, rekabet ve yepyeni arkadaşlıklar da işin içine karışıyor! "Şengül Dans Okulu"nun öğrencilerinden biri olarak kendini kanıtlamak isteyen Aysel, okulun en iyi dansçısı olduğunu ispat etmelidir...

Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN OYUNCULARI

  • Demet Özdemir
  • Uraz Kaygılaroğlu
  • Binnur Kaya
  • Okan Çabalar
  • Bora Cengiz
  • Nergis Öztürk
  • Berat Yenilmez
  • Meltem Gülenç
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?

SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yerli komedi filmi İstanbul'un Maltepe ilçesinde çeşitli mekanlarda çekildi.

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