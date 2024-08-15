Giriş Tarihi: 15.08.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024
15:39
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Sen Kiminle Dans Ediyorsun nerede çekildi?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları ve konusu araştırılmaya başladı. Bu akşam televizyon ekranlarında takip edilecek yerli komedi filmi Demet Özdemir, Binnur Kaya gibi isimleri ağırlıyor. Sinemaseverler ekran başında yerini aldı. Peki; Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi nerede çekildi, ne zaman yayımlandı, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair detaylar...