SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla alışveriş yapanların ilgisini çekiyor. Süt ürünlerinden deterjanlara, bakliyatlardan kağıt havluya kadar pek çok üründe cazip fiyatlar raflarda yerini aldı. Nisan boyunca geçerli bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları!