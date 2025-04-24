Haberler
Yaşam
SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan'a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk
Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
21:35
SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan'a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 28 Nisan'a kadar geçerli birçok üründe cazip fırsatlar raflarda yerini aldı. Temel gıda, temizlik ürünleri ve daha pek çok kategoride, her bütçeye uygun kaliteli seçenekler müşterilerle buluşuyor. Uygun fiyatlarla yüksek kaliteyi bir araya getirenler alışveriş yapmaya başladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu ve sucuk yer alıyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünleri ve fiyat listesi!