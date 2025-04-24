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Haberler Yaşam SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan'a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk
Giriş Tarihi: 24.04.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 21:35

SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan'a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 28 Nisan'a kadar geçerli birçok üründe cazip fırsatlar raflarda yerini aldı. Temel gıda, temizlik ürünleri ve daha pek çok kategoride, her bütçeye uygun kaliteli seçenekler müşterilerle buluşuyor. Uygun fiyatlarla yüksek kaliteyi bir araya getirenler alışveriş yapmaya başladı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu ve sucuk yer alıyor. İşte Tarım Kredi aktüel ürünleri ve fiyat listesi!

SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 30 Nisan'a kadar sürecek yeni indirim kampanyasıyla alışveriş yapanların ilgisini çekiyor. Süt ürünlerinden deterjanlara, bakliyatlardan kağıt havluya kadar pek çok üründe cazip fiyatlar raflarda yerini aldı. Nisan boyunca geçerli bu kampanyadan yararlanmak isteyenler için Tarım Kredi aktüel katalog fırsatları!

SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

TARIM KREDİ AKTÜEL İNDİRİMLER

16'lı Kağıt Havlu 154,90 TL

Çamaşır Suyu 149,90 TL

3'lü Klasik Islak Havlu 79,90 TL

Kakao Kreması 99,90 TL

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SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

TARIM KREDİ KOOPERATİF MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Bütün Piliç 79,90 TL

600 gr Kaşar Peyniri 199 TL

40'lı Tuvalet Kağıdı 239,90 TL

SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

TARIM KREDİ AKTÜEL KATALOG FIRSATLARI

1 kg Çay 209 TL

Ton Balığı 105,90 TL

Yoğurt 79,90 TL

Beyaz Peynir 159,90 TL

SEPET SEPET FIRSATLAR! Tarım Kredi Kooperatif marketlerde 28 Nisan’a kadar: çay, tavuk, peynir çeşitleri, kağıt havlu,sucuk

Çamaşır Suyu 149,90 TL