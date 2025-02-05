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Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:02 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:07

Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yaratmış durumda. Peki, Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar…

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

Teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın bugün hayata gözlerini yumdu. Peki; Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar.

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

SERGEN YALÇIN'IN KARDEŞİ GÜRSOY YALÇIN VEFAT ETTİ
Teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti.

Gürsoy Yalçın uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

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Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın'ın küçük kardeşi Gürsoy Yalçın, ağabeyi gibi futbol dünyasının içinde olan bir kişiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında Beşiktaş'ta profesyonel futbol kariyerine başladı. Sonrasında Elazığspor, Beykozspor, Körfezspor, Ayazağaspor ve Pendikspor'da forma giydi. 2001 yılında futbolu bıraktı.

Futbol kariyerine son verdikten sonra scout (oyuncu gözlemcisi) olarak çalışmaya başladı.

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

SERGEN YALÇIN, KARDEŞİNİN HASTALIĞI NEDENİYLE GÖREVİ KABUL ETMEMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktörlük teklifi için görüştüğü Sergen Yalçın, kardeşi Gürsoy Yalçın'ın hastalığı nedeniyle görevi kabul edemeyeceğini bildirmişti.

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazlı kulüp Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

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