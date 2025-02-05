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Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
18:07
Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?
Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör ve eski futbolcu Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy Yalçın'ın vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yaratmış durumda. Peki, Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi? İşte detaylar…