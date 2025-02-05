Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın vefat etti! Gürsoy Yalçın kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti, hastalığı neydi?

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Siyah-beyazlı kulüp Gürsoy Yalçın'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.