Sevdan Bir Ateş 8. bölüm izle! Show TV ile Sevdan Bir Ateş son bölüm izleme bağlantısı

SEVDAN BİR ATEŞ'İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Leyla, Kozaklı Konağı'ndan ayrıldıktan sonra Hüma'yla birlikte kendi hayatını kurmaya çalışırken yoklukla sınanır. Mirza ise Leyla'nın gidişini kabullenemez; onlardan uzak durmaya çalışsa da kendini sürekli anne kızın yakınında bulur. Ayakta kalabilmek için iş arayan Leyla, bütün kapılar yüzüne kapanınca Yaman'ın otelinde çalışmaya başlar.