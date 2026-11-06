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Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: 'Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!'
Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:32
Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:53
Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: "Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!"
Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı yayına girdi. Star TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni tanıtımında Dicle'nin "Bizim mutlu olma ihtimalimiz bitti" sözleri ve hamilelik açıklaması damga vuruyor. Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragman detayları yayında.