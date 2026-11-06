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Giriş Tarihi: 06.11.2026 00:32 Güncelleme Tarihi: 06.11.2026 00:53

Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: "Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!"

Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı yayına girdi. Star TV ekranlarında perşembe akşamları izleyiciyle buluşan dizinin yeni tanıtımında Dicle'nin "Bizim mutlu olma ihtimalimiz bitti" sözleri ve hamilelik açıklaması damga vuruyor. Sevdiğim Sensin yeni bölüm fragman detayları yayında.

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Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

Star TV'nin takip edilen yapımı Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı ile gelecek haftaya dair kritik ipuçlarını izleyiciye sundu. Yayınlanan ilk tanıtımda Dicle ile Erkan arasında geçmişten gelen sırların yarattığı büyük hesaplaşma öne çıkıyor. Dicle'nin sakladığı gerçekler ve hamilelik haberi dizideki tüm dengeleri altüst etmeye hazırlanıyor.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

SEVDİĞİM SENSİN 23. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin yeni bölümüne aşağıdaki link ile ulaşabilirsiniz:

www.startv.com.tr/dizi/sevdigim-sensin/bolumler/23-bolum

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Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

SEVDİĞİM SENSİN 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Star TV ile takip edilen yeni bölüm fragmanı yayında:

www.youtube.com/watch?v=gASw-Q71vgg

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Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Dicle'nin kaçırılması karşısında, aracının lastikleri kurşunlandığı için çaresiz kalan Erkan'ın tek umudu, Ali'nin külüstürüyle Dicle'nin izini sürmektir. Ali'nin bölgeyi iyi tanıması, Dicle'ye ulaşabilmeleri için en büyük avantajları olur. Kaçırıldığı kişilerce kendisini bekleyen tehlikeyi sezen Dicle ise kurtulmak için kendi yolunu bulmaya çalışır. Nihayet kaçmayı başarsa da kendisini kaçıranların yüzlerini maskeleri nedeniyle görememiştir. Ancak kaçarken bıraktığı bir iz, onlardan birini tanımasını sağlayacaktır.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

Dicle'nin kaçırılması ve bu olayın ardındaki neden, Erkan'la ilişkisinde büyük bir krize yol açar. Erkan'ın Dicle'nin yeni hayatıyla ilgili sarf ettiği bir söz, Dicle'yi derinden yaralar. Yaşananları uzun uzun düşünen Dicle, sonunda ikisinin de iyiliği için çok zor bir karar almaya ve bunu hayata geçirmeye kalkışır.

Öte yandan Derya, hafızasında kaybolan anılara dair bölük pörçük parçalar hatırlamaya başlar. Ancak bu parçaları bir araya getirip anlamlandırmakta zorlanır. Derya'nın yaşadığı bu değişimin farkında olan Ali ise kimliğini açığa çıkarmadan ona yardımcı olmaya çalışır.

Sevdiğim Sensin 24. bölüm fragmanı izle: Bizim Mutlu Olma İhtimalimiz Bitti!

Dicle'nin kalbini kırdığını anlayan Erkan, hatasını telafi etmek ve onun güvenini yeniden kazanmak için kendisine hiç uygun olmayan bir hayatın içine kararlılıkla adım atar. Ancak Dicle'yi aldığı karardan vazgeçirecek olan şey, şüphelenmeye başladığı bambaşka bir durumdur.

Erkan ve Dicle için umutlar yeniden yeşermeye başlarken, geçmişte yaşanan büyük bir olayın gün yüzüne çıkması, ikilinin mutlu bir aile olma hayallerinin üzerine kara bulutlar çöktürür.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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