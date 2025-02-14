Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sevgililer Günü'ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:03

Sevgililer Günü'ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

2025 yılı Sevgililer Günü için Google Doodle çalışması yaptı. Farklı özel gün ve haftalarda çeşitli hatırlatıcı tasarımlar hazırlayan Google kullanıcılarını bu kez kalpli keklerle karşıladı. Bu noktada Sevgililer Günü tarihçesi de gündeme gelmiş oldu. Roma dönemine dayanan bu özel gün Valentine's Day ismini nasıl aldı merak ediliyor. Peki; Sevgililer Günü nedir, neden 14 Şubat'ta kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü için Google Doodle sürprizi yapıldı. Bu özel günün tarihçesi günü hatırlayan kullanıcılar tarafından yakın takibe alındı. Tarihi kaynaklarda geçen pek çok rivayetle değerlendirilen 14 Şubat tarihi nasıl ortaya çıktı sorgulanıyor. Peki; Sevgililer Günü nedir, nasıl ortaya çıktı, neden kutlanıyor?

Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

GOOGLE'DAN DOODLE SÜRPRİZİ!

14 Şubat Sevgililer Günü için Google Doodle çalışması yaptı. Özel gün ve haftalarda arama motoru üzerinde tasarım yapan Google bu kez kullanıcılarını Sevgililer Günü özelinde bilgi almaya yönlendiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanıyor. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nden çıkan bir inanışına dayanan bu özel günün, Valentine ismindeki aziz anısına bayram haline geldiği tarihi kaynaklarda yer alıyor.

Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Valentine ya da Valentinus adıyla bilinen bu isim Hristiyan inanışında yer alan bir Roma azizi olarak geçiyor. 269 yılı civarında öldürüldüğü düşünülen bu isim kültürle birlikte Aşıkların Azizi olarak isim almış ve 14 Şubat tarihinde anılmaya başlamıştır.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.

Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

Öte yandan şubat ayı ortasının aşk ile ilişkisi antik çağlara dayanmaktadır. Antik Yunan takvimlerinde, ocak ayı ortası ile şubat ayı ortasının arasında kalan zaman Gamelyon ayı olarak adlandırılmıştı ve Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı.

SON DAKİKA