Sevgililer Günü’ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Valentine ya da Valentinus adıyla bilinen bu isim Hristiyan inanışında yer alan bir Roma azizi olarak geçiyor. 269 yılı civarında öldürüldüğü düşünülen bu isim kültürle birlikte Aşıkların Azizi olarak isim almış ve 14 Şubat tarihinde anılmaya başlamıştır.

Hristiyan metinlerinde Valentinus şeklinde anılan başka bir aziz daha vardır. Bu iki azizi tek kişi kabul edenler olsa da bazı araştırmacılar Sevgililer Günü'nün Valentine'den değil de Valentinus denen diğer azizden kaynaklandığını iddia ederler.