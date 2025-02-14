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Sevgililer Günü'ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:03
Sevgililer Günü'ne özel Google Doodle tasarımı! 14 Şubat Sevgililer Günü nedir, neden kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?
2025 yılı Sevgililer Günü için Google Doodle çalışması yaptı. Farklı özel gün ve haftalarda çeşitli hatırlatıcı tasarımlar hazırlayan Google kullanıcılarını bu kez kalpli keklerle karşıladı. Bu noktada Sevgililer Günü tarihçesi de gündeme gelmiş oldu. Roma dönemine dayanan bu özel gün Valentine's Day ismini nasıl aldı merak ediliyor. Peki; Sevgililer Günü nedir, neden 14 Şubat'ta kutlanıyor, nasıl ortaya çıktı?