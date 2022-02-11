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Haberler Yaşam 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?
Giriş Tarihi: 11.02.2022 08:53 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 16:18

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

Dünya üzerinde milyonlarca çiftin kutladığı 14 Şubat 2022 Sevgililer Günü geldi çattı. Erkek veya kadın sevgiliye alınabilecek en anlamlı, en güzel, farklı, romantik ve yeni sevgililer günü hediyesi önerileri için arayış başladı. Özellikle henüz hediyesini almayan çiftler "Sevgililer günü hediyesi ne alınır?" sorusu yanıt arıyor. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü fikirler ve birbirinden farklı öneriler...

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

Her yıl 14 Şubat 2022 tarihi Sevgililer günü olarak kutlanırken bugün hediyelerle anlamlı hale gelir. Erkek ve kadın sevgili için hediyeye halen karar veremeyen çiftler internet üzerinden Sevgililer Günü hediyesi ne alınır sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Sevgililer Günü'nde ne hediye alınır sorusunun cevabı ve 14 Şubat Erkek ve kadın sevgiliye farklı sevgililer günü hediye önerileri fikirleri…

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

1. Fotoğraf sürprizi

Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.

2. Aşkınızı çizin

Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.

3. Mum ışığında yemek

Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.

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14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

4. Aşk kutusu

İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.

5. Biraz macera

Çılgın bir kişiliğe sahipseniz, onun işyerinde dış cephe camları silen asansöre binin. Çalıştığı kata geldiğinizde camı tıklatıp 'seni seviyorum' yazan notu gösterin.

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALINIR?

Sevgililer Gününde sevdiğinize nasıl bir hediye alacağınızı bulamadıysanız sizlere yardımcı olabilecek hediye fikirlerini topladık.

Kadınlar için akıllı telefon, kıyafet, parfüm, mum ışında romantik yemek hediye önerileri arasında yer alır.

Erkekler için bakım seti, gömlek, takım elbise, dijital fotoğraf çerçevesi, kol düğmesi hediye tercihlerinizde bulundurabilirsiniz.

14 Şubat 2022 Sevgililer Günü hediye fikirleri - önerileri: Kadın ve Erkek sevgiliye, romantik, farklı, anlamlı Sevgililer günü hediyesi ne alınır?

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ERKEKLER İÇİN NE HEDİYE ALINABİLİR?

Puzzle alabilirsiniz: Biliyorsunuz ki puzzle ile uğraşmak gün içerisinde yaşanılan stresi, sıkıntıyı giderir ve herkesi mutlu eden hediyelerden biridir. İster sevgiliniz ile olan fotoğrafınızı puzzle'laştırıp hediye edebilirsiniz isterseniz de hoşunuza giden bir manzara fotoğrafını puzzel'a çevirip hediye edebilirsiniz.

Sırt Çantası: Tatile gitme gibi bir planınız varsa o zaman en uygun hediye bir sırt çantası olabilir. Bu çantanın yanına da iki tane uçak bileti neden olmasın?

Aksiyon Kamerası: Şu sıralar en popüler ürünlerden biri de aksiyon kamerası. Çeşitli aktivitelerde aksiyon kameraları kullanarak eğlenceli, keyifli görüntüler elde edebilirsiniz.

Posterini asın: İkinize ait en sevdiğiniz resmi poster olacak kadar büyüttürün ve bu posteri gideceğiniz mekana asın. Aşkınızı üzerinizde taşıyın İkinizin resmini bir tişört üzerine bastırıp, arkasına şiir, sevginizi anlatan sözler veya tanışma hikayenizi yazdırabilirsiniz.

Aşk pastası: Sevgililer Günü'ne özel bir pasta yapabilirsiniz. Kırmızı gıda boyası kullanarak kalp şeklinde bir pasta yapın ve üzerine krem şantı ile 'seni seviyorum' yazın.

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