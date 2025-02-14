Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:05

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Sevgililer Günü mesajları 2025 galerisi üzerinden seçilen hediye notları, şiirler, güzel aşk sözleri çiftlerin gündemindeki yerini aldı. Tarihi eski Roma'ya dayanan bu özel gün yıllardır dünya genelinde pek çok ülkede kutlanıyor. 'Happy Valentine's Day' yazılı pek çok afişleri etrafı süslerken 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajı göndermek isteyenler en farklı seçenekleri tercih ediyor. İşte, romantik, şiirsel, duygusal, eğlenceli, mizahi, kısa, uzun, resimli Sevgililer Günü mesajları ve sözleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Resimli Sevgililer Günü mesajları 2025 yılında da en çok araştırılanlar arasında. Sevgilisine, eşine en özel hediyeyi hazırlamak isteyenler veya uzakta olup birbirlerine iyi dileklerini göndermek isteyen çiftler araştırmalara hız kazandırdı. En güzel kutlama mesajı seçenekleri değerlendiriliyor. İşte, en farklı, yeni, aşk dolu 14 Şubat Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

"Seninle geçen her gün Sevgililer Günü aslında… Ama bugün, sana olan sevgimi daha da yüksek sesle söylemek istiyorum: Seni sonsuz seviyorum!"

"Eğer aşk bir matematik problemi olsaydı, sen benim sonsuz çözüm kümem olurdun! Ama neyse ki, sen sadece benim sevgilim ve en güzel denklemsin. 💖"

"Aşk, bir kalbin diğerine usulca dokunmasıdır. Seninle tanıştığım gün, kalbim nihayet tamamlandı. Seni her an, her nefeste seviyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

"Gözlerin gecenin en parlak yıldızı,
Sesin ruhuma en tatlı melodi,
Varlığın her şeyin anlamı…
Sevgilim, iyi ki varsın!"

"Bana en güzel gülüşü, en içten sarılışı, en huzurlu anları sen verdin. Seninle her şey daha güzel… Sevgililer Günümüz kutlu olsun!"

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

"Sen + Ben = Mükemmel"

"14 Şubat, takvimde sadece bir gün olabilir ama seninle her an, her dakika aşkı yaşıyorum. Bugün ve her gün, seni çok seviyorum!"

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025 RESİMLİ GALERİ: Romantik, duygusal, eşe ve nişanlıya özel 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları

Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.

Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.

Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.

SON DAKİKA