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Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:39
Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!
Sevgililer günü her yıl 14 Şubat tarihinde dünyanın her yerinde kutlanıyor. Aşkı, sevgiyi kısacası duyguları ifade etmenin en özel yollarından biri olarak kabul edilen bu tarih için "Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!