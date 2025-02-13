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Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:36 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:39

Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

Sevgililer günü her yıl 14 Şubat tarihinde dünyanın her yerinde kutlanıyor. Aşkı, sevgiyi kısacası duyguları ifade etmenin en özel yollarından biri olarak kabul edilen bu tarih için "Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanır. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu özel gün, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, mesajlar yolladığı ve birlikte zaman geçirdiği özel bir gündür. Peki, Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer gününün tarihi!

Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamı için ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

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Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

SEVGİLİLER GÜNÜ ANLAMI VE TARİHİ!

Sevgililer Günü'nün kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, birkaç farklı tarihi ve efsanevi kaynağa dayandığı düşünülüyor.

İşte en yaygın kabul edilen hikayeler:

Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

VALENTİNE

1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir:

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 tarihinde Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

1969 yılında kilise, takviminden Aziz Valentine Günü'nü çıkarmıştır.

Sevgililer günü nedir, neden ve ne zaman kutlanıyor? İşte, Sevgililer günü anlamı ve tarihi!

ORTA ÇAĞ

Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı ilk olarak 14. yüzyıla ait kaynaklarda görülmektedir. 1381 tarihli Parlement of Foules adlı kitaba göre, Fransa'da ve İngiltere'da 14 Şubat geleneksel olarak kuşların çiftleşme günü olarak bilinmekteydi. Günün bu özelliğinden dolayı sevgililer birbirlerine güzel sözler yazan notlar vermekteydi ve bu notlarda birbirlerine Valentine diye hitap etmekteydiler.

Hristiyan olduğu için öldürülmüş Din Adamı Valentine ile romantik aşk arasındaki ilişkiyi anlatan efsanelerin 14. yüzyılda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu efsanelerde geçen başlıcaları şöyledir:

  • Valentine, öldürüleceği günden bir gün önce gardiyanın kız kardeşine "Valentine'ninden" imzalı bir aşk notu vermişti.
  • Romalı askerlerin evlenmesinin yasak olduğu dönemlerde gizlice evlenmelerine yardım etmişti.
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