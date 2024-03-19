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Sevgilinin 'escort' intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:55
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024
07:21
Sevgilinin 'escort' intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...
İzmir'de yaşayan Bilal A, sevgilisinin ilişkiyi bitirme kararını hazmedemedi. Ayrılığı kabul edemeyen adam, akla hayale gelmeyecek bir yol seçti. Eski sevgilisinin 14 yaşındaki kızını eskort gibi gösteren Bilal A. sosyal medyada küçük çocuk adına sahte hesaplar açtı, uygunsuz paylaşımlar yaptı.