Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" dedi. Tehditle de kalmayıp gerçekten küçük çocuğun fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.



