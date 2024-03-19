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Haberler Yaşam Sevgilinin 'escort' intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...
Giriş Tarihi: 19.03.2024 06:55 Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 07:21

Sevgilinin 'escort' intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

İzmir'de yaşayan Bilal A, sevgilisinin ilişkiyi bitirme kararını hazmedemedi. Ayrılığı kabul edemeyen adam, akla hayale gelmeyecek bir yol seçti. Eski sevgilisinin 14 yaşındaki kızını eskort gibi gösteren Bilal A. sosyal medyada küçük çocuk adına sahte hesaplar açtı, uygunsuz paylaşımlar yaptı.

ARZU KAYA
Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

İzmir'de yaşayan Nuray U., bir süre Bilal A. ile duygusal birliktelik yaşadı. Ancak ikili süreç içinde anlaşamadı, bir çocuk annesi Nuray U. ayrılık kararı aldı.

Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

Ayrılığı hazmedemeyen 27 yaşındaki adam, genç kadını kızıyla tehdit etti. 14 yaşındaki Ennur Y.'nin fotoğraflarını internete eskort olarak yaymakla tehdit etti.

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Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

AYRILIĞI HAZMEDEMEDİ, SEVGİLİSİNİN KIZINI ESKORT GÖSTERDİ

Gözü dönen Bilal A. eski sevgilisi Nuray U.'ya, "Tamam Nuray, Ennur'u yaktın şimdi. Kızının bir sürü fotoğrafı, evinin adresi var. Eskort diye şimdi rezil edeceğim.

Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" dedi. Tehditle de kalmayıp gerçekten küçük çocuğun fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.

Sevgilinin ’escort’ intikamı! Randevu sitelerine girince gözlerine inanmadı: Ayrılığı hazmedemedi ve...

Yetmezmiş gibi Nuray A.'ya, "Gelmezsen öldürüp kaçacağım. Ya benim ya toprağın olacaksın. Takip ediyorum, bir gün ansızın" diyerek ölüm tehditlerinde de bulundu.

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