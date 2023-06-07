Sevinç İnönü’nün yeğenini böyle dolandırmış! Bankacı Müjgan’dan inanılmaz plan!

Ralli dünyasına kanca atan emekli bankacı Müjgan D.'nin borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle 100'den fazla kişiye yaklaşık 800 milyon lira dolandırdığı 'özel fon' vurgununda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolandırılan isimlerden Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik SABAH'a konuştu. Sohtorik, "Bugün değeri 20 milyon olan villamı sattırdı. 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. Paramı geri isteyince 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı. Emekli bankacının dolandırdığı kişiler arasında depremzedelerin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte haberin detayları...