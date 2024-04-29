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Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
11:41
Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi
Şevval ayı ne zaman bitiyor Diyanet dini günler takvimi ile takip ediliyor. Ramazan ayı sonrasında başlayan ayla birlikte 6 oruçlar tutulmaya başladı. Bu ay bitmeden ibadetlerini tamamlamak isteyen İslam alemi, tarihleri kontrol ediyor. Hicri takvimde 10. ay olan Şevval ibadetleri de gündemde. İşte, 2024 Şevval ayı bitiş tarihi...