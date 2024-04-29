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Haberler Yaşam Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:41

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

Şevval ayı ne zaman bitiyor Diyanet dini günler takvimi ile takip ediliyor. Ramazan ayı sonrasında başlayan ayla birlikte 6 oruçlar tutulmaya başladı. Bu ay bitmeden ibadetlerini tamamlamak isteyen İslam alemi, tarihleri kontrol ediyor. Hicri takvimde 10. ay olan Şevval ibadetleri de gündemde. İşte, 2024 Şevval ayı bitiş tarihi...

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

Şevval ayı bitiş tarihi Diyanet ile belirlendi. 6 gün oruç tutmak isteyen Müslümanlar bu ayı kaçırmamak adına takvimleri kontrol ediyor. Öte yandan hicri takvimde sıradaki ay da takip ediliyor. Peki; 2024 Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet dini günler takvimine göre Şevval ayı bitiş tarihi 8 Mayıs olacak.

10 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında idrak edilen ay içerisinde 6 oruçlar tutuluyor.

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Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

ŞEVVAL ORUCU NEDİR, KAÇ GÜN TUTULUR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.

Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, 2/435).

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi

ŞEVVAL ORUCU RAMAZAN ORUCUNUN YERİNE GEÇER Mİ?

Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.

Şevval ayı ne zaman bitiyor? Diyanet dini günler takvimi ile 2024 Şevval ayı bitiş tarihi
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