Haberler
Yaşam
Şevval’i öldürüp 12. Kattan atlayarak intihar etmişti! Adana'daki dehşette flaş gelişme: Delirmek üzereyim...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
13:10
Şevval’i öldürüp 12. Kattan atlayarak intihar etmişti! Adana'daki dehşette flaş gelişme: Delirmek üzereyim...
Adana'da evine çağırdığı sevgilisi Şevval Çiftçi'yi (23) bıçaklayarak öldürüp, 12'nci kattan kendini boşluğa bırakarak yaşamına son veren Engin Yüce'nin (31) intihar mektubunda, "Annem ve kardeşim benim üzerime oynuyor. Annem bana komplo kurdu. Delirmek üzereyim. Annemi de kendimi de öldürebilirim" yazdığı ortaya çıktı.