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Haberler Yaşam Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 17:10

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile

Seyahat İzin Belgesi Nasıl ve Nereden Alınır, Şartları Nelerdir soruları il dışına çıkmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Perşembe akşamı başlayacak olan 17 günlük tam kapanmayı duyurdu. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt arıyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir soruları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunmuş ve 17 günlük tam kapanmayı duyurmuştu. Bu süreçte şehir dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi alması gerekiyor. Bu noktada seyahat izin belgesi detayları merak konusu oluyor. Peki, Seyahat İzin Belgesi Nasıl, Nereden Alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte detaylar;

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Nisan ayı kısmi kapanma kapsamında en çok araştırılan konuların başında bulunuyor. Seyahat izin belgesi başvurusu ve ALO 199 üzerinden yapılabiliyor. Seyahat belgesi E-Devlet ekranı üzerinden E-Başvuru kısmından başvuru gerçekleştirilebilecekken detaylar şöyle;

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, KİMLER ALABİLİR, ŞARTLARI NELERDİR?

Şehirler arası seyahat yapılması için İçişleri Bakanlığı tarafından adına 'yol izni' de denilen seyahat izin belgesi almak gerekiyor. Şehir dışı yol izin belgesi E Devlet sorgulama ekranı ile ALO 199 hattı seyahat izin belgesi almak için gerekli olan adımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

SEHAYAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Seyahat izin belgesi, ALO 199 üzerinden veya e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile alabilecekler. Seyahat izin belgesini e Devlet üzerinden alacak olanlar için ise e Devlet şifresinin edinilmiş olması gerekiyor.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

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Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

ÖZEL ARAÇLA ŞEHİRLERARASI YASAK VAR MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta içi ve hafta sonlarında zorunlu haller dışında, vatandaşların toplu ulaşım vasıtaları dışında şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecek. Özel araç ile şehirler arası seyahatler, hafta içinde 05.00-19.00 saatleri arasında serbest olacak.

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır, Kimlere Veriliyor? ALO 199 telefon hattı, SMS ve E Devlet ile Seyahat İzin Belgesi Alma Ekranı

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

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