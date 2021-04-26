Seyahat İzin Belgesi Nasıl, Nereden Alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam tam kapanmayı açıklaması ile birlikte, şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi nasıl alınır ve nereden alınır? ALO 199 telefon hattı, SMS ve e devlet ile seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler sorularına yanıt aramaya başladı. Tam 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında il dışına çıkmak isteyen kişilerin seyahat izin belgesi almaları gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için Bakanlığa ait e-devlet sistemi veya ALO 199 hattı ile iletişim kurulması gerektiği biliniyor. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Şehirler arası seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?