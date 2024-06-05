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SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
15:32
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatı için yapılacak alımlarda başvuru ekranı ve şartları adayların gündeminde. Yazılı duyuruda başvuru şartlarına ve tarihine yer verildi. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, SGK personel alımı başvuru ekranı!