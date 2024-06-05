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Giriş Tarihi: 05.06.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 15:32

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 344 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Merkez ve taşra teşkilatı için yapılacak alımlarda başvuru ekranı ve şartları adayların gündeminde. Yazılı duyuruda başvuru şartlarına ve tarihine yer verildi. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, SGK personel alımı başvuru ekranı!

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) için 344 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Kadro dağılımı belli olan alımlar için KPSS şartı da aranacak. Detaylar ve başvuru işlemleri için "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi kullanılacak. Peki, SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte, başvuru tarihi ve detayları!

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

SGK 344 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 344 sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

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SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

Kadro dağılımına göre, 260 büro personeli, 69 destek personeli, 14 koruma ve güvenlik görevlisi ile 1 teknisyen alımı yapılacak. Adaylar başvurularını, 14 Haziran Cuma gününe kadar "e-Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu Kariyer Kapısı" üzerinden yapabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

SGK 344 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN, NEREDEN YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ye sözleşmeli personel alınacağını duyurdu.

Adaylar 5-14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 || SGK personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine eklenen; "..Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin tek taraflı feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitim tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler…" şartını sağlıyor olmak.

3- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. (dul ve yetim aylığı hariç)

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P94) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre en az 60 puan almış olmak.

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