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Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Devler Ligi'nde tarihi randevu
Giriş Tarihi: 21.11.2026 16:32
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 16:35
Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Devler Ligi'nde tarihi randevu
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 5. hafta heyecanında gözler Londra'ya çevrildi. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Futbolseverlerin merakla beklediği Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Devler Ligi randevusunun tüm detayları...