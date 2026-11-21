Sarı-lacivertliler, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Stamford Bridge'de sahaya çıkacak. Canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik adamı karşı karşıya getiren ilk maç olacak. İlk 24 yarışı için kritik önem taşıyan randevuda iki ekibi 1 puan ayırıyor.