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Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 06:24

‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Yurtdışı kayıtlı numara ile Whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" mesajıyla vatandaşları tuzağa çeken örgüt, Nevşehir polisinin operasyonuyla çökertildi. 16 aylık yapılan çalışma sonrası berber olduğu öğrenilen örgüt lideri Mehmet Diyar Şık'ın suç örgütünü Diyarbakır'daki berber dükkanından yönettiği ortaya çıktı. Şık ve aile üyelerinin de aralarında bulunduğu 92 şüpheli 19 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Paraları kripto soğuk cüzdana aktaran örgütün 1 milyar 200 milyonluk dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Kerim CENGİL
‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere
yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı.

‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Daha sonra uygulamadaki görev limitlerinin dolduğunu ve daha fazla görev yaparak kendisine gönderilen banka hesabına para yatırmaları gerektiği söylenen mağdur, bu yöntemle 259 bin 800 lirasının dolandırıldığını söyledi.

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‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Bunun üzerine Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda aynı yöntemle Nevşehir genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığı, 13 mağdurun toplam 811 bin lirasının yine aynı soğuk cüzdana aktarıldığı belirlendi.

‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Polisin yaptığı çalışmada, dolandırıcıların elde ettikleri kara parayı nasıl akladıkları da belirlendi. Şebekenin suç gelirinin aklama aşamasındaki tüm hareketleri de tek tek tespit edildi.

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