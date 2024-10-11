‘Siber’ berberden milyarlık vurgun! Dükkandan yönetti, aile üyeleri de yer aldı: Görevli tamamla, parayı kazan

Nevşehir'de polise başvuran bir vatandaş, Endonezya'ya kayıtlı bir numara ile whatsapp üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak ister misin" şeklinde kendisine mesaj geldiğini, kabul etmesi üzerine bazı uygulamalardaki işletmelere

yorum yapılması karşılığında 50 lira verileceğini söyleyip yapılan görevler sonrası kendi hesabına para gönderildiğini anlattı.