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Giriş Tarihi: 25.05.2021 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 12:21

Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Başkanı vatandaşları uyardı!

Bilgisayar korsanlarının saldırıları özellikle de geçtiğimiz seneden bu yana sıklıkla gündeme geliyor. Siber suçlarda artış söz konusu. Hackerlar çeşitli yöntemlerle kullanıcıları kandırıp, cihazlara sızmaya ve değerli bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Siber saldırganların zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sık kullanılan dosya tiplerini tercih ettiği, 2020'de web üzerinden en çok '.exe', e-posta yoluyla ise '.doc' uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildiği bildirildi.

Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı vatandaşları uyardı!

Başkanı , AA muhabirine, siber saldırılarda kullanılan yöntemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Genellikle dosya isminde noktadan sonra görünür olan uzantıların, bunların çalıştırılabilmesi, yürütülebilmesi ve tanınmasında etkin rol oynadığını ifade eden Koç, en sık kullanılan uzantıların da ses dosyalarında ".," video dosyalarında ".mp4", görüntü dosyalarında ".jpg, .jpeg ve .png", ofis ve doküman dosyalarında ".doc, .xls, .ppt, .", ".docx, .xlsx, .pptx ve .pd" olduğunu söyledi.

Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı vatandaşları uyardı!

Koç, web uygulama dosyalarında ".html, .php ve .asp", çalıştırılabilir dosyalarda ise ".apk ve .exe" gibi uzantıların kullanıldığını bildirdi.

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Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı vatandaşları uyardı!

"EMİN OLUNMAYAN KAYNAKLARDAN GELEN DOSYALAR İNDİRİLMEMELİ"

Saldırganların, zararlı yazılımları farklı dosya tiplerine gizleyerek hedeflerine ulaşmaya çalıştıkları uyarısında bulunan Koç, "Siber saldırganlar zararlı yazılımları hedeflerine ulaştırmak için sıkça kullanılan dosya tiplerini tercih ediyorlar. 2020'de web üzerinden en çok ".exe", e-posta yoluyla ise en çok ".doc" uzantılı dosyalar aracılığıyla zararlı yazılım gönderildi." diye konuştu.

Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı vatandaşları uyardı!

Çok sık kullanılan bu dosya tipleri içinde yer alan zararlı yazılımlardan korunmak için emin olunmayan kaynaklardan dosya indirilmemesi gerektiğini vurgulayan Koç, indirilecek dosya tipinin kullanım amacına uygun olup olmadığına bakılması ve boyutunun gerektiğinden büyük veya küçük olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Siber saldırılar bu şekilde gerçekleşti! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı vatandaşları uyardı!

Koç, bu konuda alınması gereken önlemlere ilişkin detayların "Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi"nde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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