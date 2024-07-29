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Sıcaktan bunaldı, yaylada serinlemek için ‘uçak ev’ yaptı: 500 bin TL teklif ettiler satmadı
Giriş Tarihi: 29.07.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
12:03
Sıcaktan bunaldı, yaylada serinlemek için ‘uçak ev’ yaptı: 500 bin TL teklif ettiler satmadı
Mersin'in Erdemli ilçesinde çiftçi Özer Atmaca, bunaltan sıcaklıklar nedeniyle F-16 savaş uçağından esinlenerek yaylada kullanmak için ev yaptı. İlginç yapısı ile dikkat çeken F-16 görünümlü uçak ev, güneş enerjisinden elektrik üretebiliyor. Evini gören birkaç kişinin 500 bin TL teklif ettiğini söyleyen Atmaca, ileride daha iyisini yapacağını ifade etti.