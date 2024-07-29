Sıcaktan bunaldı, yaylada serinlemek için ‘uçak ev’ yaptı: 500 bin TL teklif ettiler satmadı

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Atmaca, çekici yardımı ile uçak evini ilçeye bağlı Sarıkaya köyüne götürerek yerleştirdi. İlginç yapısı ile dikkat çeken Atmaca'nın güneş enerjisinden elektrik üreten, kanatları açılır kapanır olan evini merak edenler ise ziyarete gelmeye başladı. Atmaca, evini gören birkaç kişinin de almak için 500 bin TL teklif ettiğini söyledi.