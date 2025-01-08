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Haberler Yaşam Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:25

Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde "Uluslararası Değer Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.

Fatma GÖKSU
Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine gönderdiği mesajı okundu. Mesajında, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak programa katılanları selamlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif İnan, birleştirici yönünü, kurduğu ve genel başkanlığı yaptığı eğitimciler sendikasına ve Memur-Sen konfederasyonuna taşımıştır. İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırıları da yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarını halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır."

Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mehmet Akif İnan'ın niyetindeki hayrın, kurduğu sendikada hayat bulduğunu belirterek, "Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa, bugün o sözler, Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür. Bu teşkilat, köklerine ne kadar tutunduysa, gövdesi o derece güçlenmiştir. Sadece ülkemizde değil, küresel mecrada da iyiliği, güzelliği, merhametiyle öne çıkan dev bir çınar olmuştur" dedi.

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Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

6 ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

Kurum, Bakanlık olarak bir yandan şehircilik, dönüşüm ve afetle mücadele çalışmaları yaparken diğer yandan çevre ve iklime dair projelerini kararlı bir şekilde icra ettiklerinin altını çizerek şunları söyledi: "Özellikle de iklime dair çalışmalarımızda sivil toplum örgütlerimizle kıymetli iş birliği süreçlerine imza atıyoruz. Siz de Mehmet Akif İnan Vakfı olarak Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık hareketini ödüllendirerek hem bir hakkı teslim ediyor, hem de bizimle aynı duyarlılığa sahip olduğunuzu ilan ediyorsunuz. Bu desteğe bizim, ülkemizin ve dünyamızın çok ihtiyacı var.

Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

Bugün küresel bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız. Düşünebiliyor musunuz, dünyada 5 bin 900 ton plastik atık oluşuyor. Bu atıkların büyük kısmı sulara karışıyor ve her yıl milyonlarca canlı hayatını kaybediyor. Şanlı ecdadımız, dünya tarihindeki en güçlü devletleri kurarken bile, doğaya rakip değil yoldaş olmuş, efendi değil hizmetkâr olmuştur. Bugün Sayın Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürüttüğümüz Sıfır Atık Projesi de böyle derin bir bilgelikten doğmuştur. 6 uluslararası ödül kazanarak küresel bir çevre hareketine dönüşmüştür. Bu büyük başarı Türkiye'ye aittir, bize aittir."

Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı

SIFIR ATIK EKONOMİMİZ AÇISINDAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Yıkım yerine yeniden inşayı merkezine alan döngüsel ekonominin her millet için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kurum, "Bu ekonomi modelinde başarılı olmayan ülkeler için güçlü bir gelecekten söz etmek maalesef mümkün değil. Bu yönüyle de sıfır atık projesi salt bir çevre hareketi değil aynı zamanda ekonomimiz açısından stratejik öneme sahip bir projedir. Sıfır Atık Yönetim Sistemiyle bugün 60 milyon ton atığı dönüştürmüş ve bu kapsamda ekonomisine 185 milyar lira tasarruf bir Türkiye'den söz ediyoruz" dedi.

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