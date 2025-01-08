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Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
07:25
Sıfır Atık’a bir ödül daha! Birleşmiş milletler nezdinde de takdir topladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde "Uluslararası Değer Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı.