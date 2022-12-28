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Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 14:12

Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

TV8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün, 28 Aralık Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği Acun Medya imzalı Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı aksiyon, macera ve dram dolu dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu…

Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

TV8 ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Sıfırıncı Gün, 28 Aralık Çarşamba akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Aksiyon polisiye türündeki Acun Medya imzalı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın buluşturan dizi, polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesini ele alıyor. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün hakkında tüm merak edilenler…

Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi, 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

SIFIRINCI GÜN KONUSU

Senaryosunu Atasay Koç'un kaleme aldığı aksiyon, macera ve dram dolu Sıfırıncı Gün dizisi, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çekiyor.

Emniyet Müdürlüğü'nün yedi özel polisi ve bu gözde ekibin baba gibi gördüğü amirleri Kadir...

Birlikte geçirdikleri yıllar sonunda gerçek bir aileye dönüşen ekip organize suç lideri Ejder'in peşinde...

Uzun bir takibin sonunda Ejder'e ulaşan ekip aslında hayalini kurdukları operasyon "Sıfırıncı Gün" ile hayatlarının baştan sona değişeceğinden habersiz.

O güne kadar hayalini kurdukları operasyon planladıkları gibi gitmez. Başarısızlığın sorumluluğunu ekibin iki gözde üyesi Özgür ve Mert üstlenir ve bir plan yaparlar. Amirleri Kadir de dosyanın peşini bırakmaz. Birbirleri için canlarını ortaya koyacak ekip, küllerinden doğmak ve intikamlarını alıp biraz olsun acılarını dindirebilmek için yeniden bir araya gelir.

Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

SIFIRINCI GÜN OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği aksiyon polisiye türündeki Sıfırıncı Gün dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yanı sıra;

Yiğit Özşener, Savaş Özdemir, Adnan Biricik, Uğur Uzunel, Esra Ruşan, Naz Çağla Irmak, Damla Colbay, Demir Karahan, Tolga Karel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

SIFIRINCI GÜN 1. BÖLÜM KONUSU

Kurallara olan esnek bakışı ile bilinen Başkomiser Kadir ve ekibi uzun süredir peşinde oldukları azılı bir suçlunun, Ejder'in, izine sonunda ulaşırlar.

Yaptıkları operasyonla Ejder'den kurtulurlar ama bunun karşılığında acı bir bedel öderler. Kardeş bildikleri iki ekip arkadaşları bu operasyonda şehit olur. Bu geceden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

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