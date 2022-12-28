Sıfırıncı Gün dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu

TV8 ekranlarının yeni dizisi Sıfırıncı Gün, 28 Aralık Çarşamba akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in üstlendiği Acun Medya imzalı Sıfırıncı Gün dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı aksiyon, macera ve dram dolu dizinin konusu ve oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu ve oyuncu kadrosu…