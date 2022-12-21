Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

Giriş Tarihi: 21.12.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 21:23

MasterChef Türkiye'de takım oyunları sona eriyor. MasterChef yarışmacıları, 21 Aralık Çarşamba akşamı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda yarışıyor. Kalan son 6 yarışmacı, dış çekimde Sıfırıncı Gün dizi ekibine yemek yapacak. Bu noktada izleyiciler, Sıfırıncı Gün konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar.