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Haberler Yaşam Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 21:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 21:23

Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

MasterChef Türkiye'de takım oyunları sona eriyor. MasterChef yarışmacıları, 21 Aralık Çarşamba akşamı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün setinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda yarışıyor. Kalan son 6 yarışmacı, dış çekimde Sıfırıncı Gün dizi ekibine yemek yapacak. Bu noktada izleyiciler, Sıfırıncı Gün konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar.

Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

Sıfırıncı Gün oyuncu kadrosu, konusu ve yayın tarihi ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, 21 Aralık Çarşamba akşamı sezonun son takım oyunu için tezgah başına geçecek. Beykoz Kundura Fabrikası'nda çekilen yeni bölümde yarışmacılar, Sıfırıncı Gün dizi ekibine yemek yapacak. Tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çeken yapım, organize şube polisinin maceralarını anlatıyor. Peki, Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor? TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler.

Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Senaryosunu Atasay Koç'un kaleme aldığı TV8'in yeni dizisi Sıfırıncı Gün'ün üçüncü tanıtımı yayınlandı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören tanıtımla beraber merakla beklenen dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

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Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

SIFIRINCI GÜN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU!

Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği aksiyon, macera ve dram dolu dizinin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen aksiyon polisiye türündeki yapım, 28 Aralık 2022 Çarşama akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

SIFIRINCI GÜN DİZİSİ KONUSU

Başrollerinde Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Sarp Akkaya ve Berk Cankat'ın yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisi, uluslararası polisiye ve suç odaklı bir dizi olmasıyla dikkat çekiyor.

Sıfırıncı Gün ne zaman başlıyor, hangi tarihte? TV8’in yeni dizisi Sıfırıncı Gün konusu nedir, oyuncuları kimler? Dizi ekibi MasterChef’e konuk oldu!

Polis ile suç çeteleri arasında yaşanan bir aksiyon hikayesini ele alan dizi, Amerika Birleşik Devletleri Miami'den Arnavutluk'a pek çok bölgede yapılacak çekimler ile izleyicinin adeta nefesini kesecek.

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