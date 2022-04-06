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Haberler Yaşam Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 22:50

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Gelen son sigara zammı haberlerinin ardından sigara fiyatları güncel liste halinde güncellendi. Ocak ve Mart ayında iki kez zamlanan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent ve diğer marka sigara fiyatları merak konusu olmayı sürdürüyor. En son duyurulan zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. "6 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara zammı güncel liste

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri tütün kullanıcıları tarafından gündeme geliyor. Bilindiği üzere en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Son günlerde sosyal medyada yayılan zam iddialarının ardından 6 Nisan 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara zammı ile güncel fiyat listesi son durum

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının güncel fiyatları 2022

ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Kent: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Muratti: 25,00 TL

Kent D Range: 24,00

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Maltepe: 24,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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