Haberler Yaşam Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Giriş Tarihi: 06.04.2022 22:50 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 22:50

Sigara fiyatları son dakika güncel! 6 Nisan 2022 Sigara zammı sonrası BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Gelen son sigara zammı haberlerinin ardından sigara fiyatları güncel liste halinde güncellendi. Ocak ve Mart ayında iki kez zamlanan Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, L&M ve Kent ve diğer marka sigara fiyatları merak konusu olmayı sürdürüyor. En son duyurulan zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. "6 Nisan 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte sigara zammı güncel liste