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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:51

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz ay diğer gruplarda yaşanan fiyat artışı ardından bir grupta daha 3 TL'lik zam iddiası gündeme geldi. Marka marka araştırılan fiyat listesinde en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları takip ediliyor. Kullanıcılar bütçelerini değerlendirmek adına etiketlere odaklandı. Peki; sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte, 2024 Mayıs sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcılarının gündeminde. Paket fiyatlarında geçtiğimiz ay birkaç artış yaşanmıştı. Yeni ayla birlikte bir grupta daha fiyatların güncellendiği aktarılıyor. 2024 Mayıs sigara zammı fiyat listesi markalar özelinde araştırılıyor. Peki; sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigaraya zam son dakika haberleri...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

3 TL SİGARAYA ZAM İDDİASI!

Nisan ayında belirli gruplarda yaşanan sigara zammı sonrası bir kez daha sigara fiyatları gündemde. Sosyal medyadadan ortaya çıkan iddia daha sonra paketler üzerinde kontrol edilmeye başladı.

Sigarada 3 TL fiyat artışı yaşandığı aktarılıyor.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

Zammın fiyatlara yansıyacağı zaman için 4 Mayıs tarihi verildi.

Peki, en pahalı en ucuz sigara ne kadar oldu?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, artış yaşanan gruptaki en düşük sigara fiyatı 63 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 70 TL'ye yükseldi.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA ÜSTÜNE NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü "Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekir. Nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli" açıklamasıyla son dönemde oldukça popüler bir kullanım olan elektronik sigaraya dikkat çekti.

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