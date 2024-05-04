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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
16:51
Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Geçtiğimiz ay diğer gruplarda yaşanan fiyat artışı ardından bir grupta daha 3 TL'lik zam iddiası gündeme geldi. Marka marka araştırılan fiyat listesinde en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları takip ediliyor. Kullanıcılar bütçelerini değerlendirmek adına etiketlere odaklandı. Peki; sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte, 2024 Mayıs sigara fiyatları...