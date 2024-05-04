SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 2024: Fiyat artışı ile gündemde! Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARA ÜSTÜNE NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü "Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekir. Nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli" açıklamasıyla son dönemde oldukça popüler bir kullanım olan elektronik sigaraya dikkat çekti.