Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:31
Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları
Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına yeni zam haberi duyuruldu. Bir sigara grubunda paket başına 4 TL'lik artışın ardından kullanıcılar bütçelerini değerlendirmek için güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesini araştırıyor. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları değişti. Peki; sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte, 5 Eylül 2024 sigara fiyatları...