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Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:31

Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına yeni zam haberi duyuruldu. Bir sigara grubunda paket başına 4 TL'lik artışın ardından kullanıcılar bütçelerini değerlendirmek için güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesini araştırıyor. En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları değişti. Peki; sigaraya zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte, 5 Eylül 2024 sigara fiyatları...

Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Sigara zammı son dakika duyuruldu. Bir sigara grubuna daha zam geldi. Sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre paket başına 4 TL'lik bir zam uygulandığı kaydedildi. Tütün ve tütün ürünü kullanıcıları "5 Ağustos 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Sigara fiyatları zammı son dakika 5 Eylül 2024: O grupta artış! Sigaraya zam mı geldi? İşte zamlı sigara fiyatları

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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