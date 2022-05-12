Haberler Yaşam Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 06:30

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta gelen sigara zammı ile beraber fiyatlarda yeni bir güncellemeye gidilmişti. Bu gelişmenin ardından BAT, Philip Morris, JTI markaların güncel fiyat listesi vatandaşların da gündemine taşındı. Bu noktada "12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston gibi sigaraların fiyatlarında toplamda 2 TL'lik artış yaşandı. İşte marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...