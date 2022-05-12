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Haberler Yaşam Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 06:29 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 06:30

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz hafta gelen sigara zammı ile beraber fiyatlarda yeni bir güncellemeye gidilmişti. Bu gelişmenin ardından BAT, Philip Morris, JTI markaların güncel fiyat listesi vatandaşların da gündemine taşındı. Bu noktada "12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston gibi sigaraların fiyatlarında toplamda 2 TL'lik artış yaşandı. İşte marka marka sigara fiyatları son durum ve zam gibi merak edilen tüm gelişmeler...

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak ve Mart aylarında da gelen zamlar sonrası Mayıs ayında da fiyatlarda yeni bir artışa gidilirken sigara fiyatları zammı yeniden tütün kullanıcılarının gündemine geldi. Bu gelişmenin ardından "12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Son zamla beraber sigaraların fiyatlarında toplamda 8 TL'lik artış yaşanmış oldu. Peki, 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Sigara zammı sosyal medyada yayılan iddiaların ardından binlerce vatandaşın gündemine oturdu. Sosyal medyada dolaşan yeni fiyat listesine göre Mayıs 2022 itibariyle geçerli olmak üzere JTİ, BAT, Philip Morris marka sigaralara 2 TL'lik zam geldi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ ŞÖYLE;

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

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Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

IMPERİAL TOBACCA GRUBU SİGARALARA ZAM GELDİ!

İşte yeni fiyat listesi;

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Sigara fiyatları zammı son durum: 12 Mayıs 2022 Sigaraya zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

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