Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 23:20

SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel sigara fiyatları, tütün ürünü kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere sigara fiyatlarına son olarak Mayıs ayında 3 TL'lik zam gelmişti. Yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara, 58 TL olmuştu. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel sigara fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Mayıs ayında sigara fiyatlarına yapılan zam ile birlikte en ucuz sigara fiyatı 58 TL olmuştu. Vatandaşlar sigaraya yeni zam gelip gelmediğini merak ediyor. Peki, Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;

SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geldiği yönünde iddialar dolaşırken, konuya ilişkin resmi bir zam haberi henüz gelmedi.

İşte güncel sigara fiyatları;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına son olarak Mayıs ayında zam gelmişti. Mayıs ayında yaşanan 3 TL'lik artışla birlikte en düşük sigara fiyatı 58 TL olmuştu.

SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

3 TL ZAM YAPILDI
Mayıs ayında yapılan 3 TL'lik zamla birlikte en pahalı sigara 75 TL, en düşük sigaranın fiyatı ise 58 TL oldu.

SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SON DAKİKA