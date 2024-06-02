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SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
23:20
SİGARA ZAMMI 2 HAZİRAN 2024: Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu?
Güncel sigara fiyatları, tütün ürünü kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere sigara fiyatlarına son olarak Mayıs ayında 3 TL'lik zam gelmişti. Yapılan sigara zammının ardından en ucuz sigara, 58 TL olmuştu. Peki, sigaraya yeni zam geldi mi? Güncel zamlı sigara fiyatları listesi ile en pahalı ve en ucuz sigara ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar;