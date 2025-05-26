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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 18:30

SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ve son değişiklikler vatandaşların yakın takibinde. Bir sigara markasında 1 TL'lik fiyat artışı gündeme gelirken, diğer markalar için de benzer bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyat listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Mayıs 2025 itibarıyla sigaraya zam geldi mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

26 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla sigara fiyatlarına yapılan son düzenleme kapsamında, belirli bir sigara grubunda fiyat artışına gidildiği bildirildi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, güncel sigara fiyatlarının ne kadar olduğunu ve markalara göre değişen fiyat aralıklarını merak ediyor. Peki, zam sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 26 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 91 TL; en ucuzu ise 75 lira oldu.

SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.