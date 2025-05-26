Haberler
Yaşam
SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.05.2025 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
18:30
SİGARA ZAMMI 26 MAYIS GÜNCEL FİYAT LİSTESİ: Sigaraya zam sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Sigara zammı ve son değişiklikler vatandaşların yakın takibinde. Bir sigara markasında 1 TL'lik fiyat artışı gündeme gelirken, diğer markalar için de benzer bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. Bu gelişmelerin ardından güncel sigara fiyat listeleri araştırılmaya başlandı. Peki, 26 Mayıs 2025 itibarıyla sigaraya zam geldi mi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL oldu?