SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 06.08.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
20:32
Sigara fiyatları zammı bu haftanın gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 TL tutarındaki zammın diğer gruplarda da etkili olduğu bilgisi sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Sigara zammı son dakika haberleri arasında araştırılırken yeni rakamların paket fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Tütün ürünü kullanıcıları araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 6 Ağustos 2024 sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...