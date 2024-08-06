SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigara zammı iddiası ardından fiyat artışı yaşandığı söylenen grupta en pahalı sigara 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

İkinci zammı yaşayan grupta ise en pahalı sigara 78, en ucuzu ise 64 lira oldu.

Son grupta yaşanan zammın ardından en ucuz sigara 64, en pahalı 85 TL oldu.