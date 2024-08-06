Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 06.08.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:32

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları zammı bu haftanın gündeminde yer almaya devam ediyor. 4 TL tutarındaki zammın diğer gruplarda da etkili olduğu bilgisi sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Sigara zammı son dakika haberleri arasında araştırılırken yeni rakamların paket fiyatlarına yansıması merak ediliyor. Tütün ürünü kullanıcıları araştırmalara hız kazandırdı. Peki; 6 Ağustos 2024 sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte, detaylar...

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Fiyat listesinin sosyal medyada yayılması ardından tütün ürününde kullanıcılar 'Sigaraya zam mı geldi' sorusuna yanıt aramaya başladı. Ağustos ayı itibarıyla artış beklenen fiyatlarda güncellemeler takip ediliyor. Peki, sigara zammı ne kadar, sigara fiyatları kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zammı 6 Ağustos itibarıyla araştırılıyor. Daha önce iki grupta 4 TL artış yaşandığı haberleri dolaşırken şimdi sırada kalan grup var. Son grupta da artışın yansıdığı iddiası gündemde.

Peki, fiyatlara nasıl yansıdı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigara zammı iddiası ardından fiyat artışı yaşandığı söylenen grupta en pahalı sigara 77 TL; en ucuzu ise 69 lira oldu.

İkinci zammı yaşayan grupta ise en pahalı sigara 78, en ucuzu ise 64 lira oldu.

Son grupta yaşanan zammın ardından en ucuz sigara 64, en pahalı 85 TL oldu.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARA ARDINDAN NARGİLE VE ELEKTRONİK SİGARA TEHLİKESİ!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Fadime Tülücü "Başta elektronik sigara ve nargile gibi bütün tütün türevlerinden de uzak durmak gerekir. Nargile ve elektronik sigara gibi ürünlerin de sigara kadar tehlikeli" açıklamasıyla son dönemde oldukça popüler bir kullanım olan elektronik sigaraya dikkat çekti.

SİGARA ZAMMI FİYATLARI 2024-AĞUSTOS: Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Genç neslin hedefte olduğunu aktaran Tülücü, anaokulundan başlayarak konuya önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Sevdiklerinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın. Elbette sigarayı bırakmak zor ve ciddi bir iştir. Ama asla imkansız değildir" ifadelerini kullanan Tülücü, sağlık kuruşlarından destek talep etmenin oldukça önemli olduğunu paylaştı.

SON DAKİKA