Giriş Tarihi: 05.08.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
09:40
SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ SON DAKİKA: 5 Ağustos 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara zammı son dakika haberi: Bir sigara grubuna daha zam geldi. Güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre paket başına 4 TL'lik bir zam uygulandığı kaydedildi. Bu noktada haberin doğruluğunu teyit etmek isteyen tütün ve tütün ürünü kullanıcıları "5 Ağustos 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları araştırılıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...