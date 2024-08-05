SİGARA ZAMMI FİYAT LİSTESİ SON DAKİKA: 5 Ağustos 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 TL zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.