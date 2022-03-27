Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:11

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Tütün üreticisi ve kullanıcısı sigara zammı son dakika haberlerini anlık olarak takip ediyor. Mart ayı başında zamlanan Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Kent gibi birçok sigara fiyatları güncel liste halinde yayınlandı. Bu noktada, en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Yapılan değişiklik ile tütün kullanıcıları marka marka yeni ve güncel listeyi öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladılar. Peki 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022