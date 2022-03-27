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Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?
Giriş Tarihi: 27.03.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 10:11

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Tütün üreticisi ve kullanıcısı sigara zammı son dakika haberlerini anlık olarak takip ediyor. Mart ayı başında zamlanan Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M, Kent gibi birçok sigara fiyatları güncel liste halinde yayınlandı. Bu noktada, en pahalı sigara fiyatı ise son zamlarla beraber 40 lira, en ucuz sigara fiyatı da 23,50 TL oldu. Yapılan değişiklik ile tütün kullanıcıları marka marka yeni ve güncel listeyi öğrenmek için araştırmalar yapmaya başladılar. Peki 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? İşte sigara zammı ile güncel fiyat listesi 2022

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Sigara zammı ile ilgili son gelişmeler merak konusu oluyor. Philip Morris, BAT, JTI marka marka sigara fiyatları zamlı oranlardan sonra belli oldu. En son duyurulan zamlardan sonra toplamda 6 TL'lik zamla gündeme gelen sigaraların yeni fiyatları BAT, JTI, Philip Morris gibi markaların yayınladığı fiyat listesi ile netleşti. Bu noktada "27 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, hangi sigaraya ne kadar zam geldi, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigara fiyatları ne oldu, ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel sigara zammı son bilgiler…

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Sigara zammı son dakika güncel liste: 27 Mart 2022 Philip Morris, BAT, JTI Sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi sigaraya ne kadar zam geldi?
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