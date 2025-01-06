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SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
07:37
Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Aralık 2024 enflasyon verileri sonrası yapılan düzenleme ile tütün ürünlerine yeni bir ÖTV zammı geldi. ÖTV zammı ile birlikte bir sigara grubunda fiyatlar yükseldi. Bu noktada tütün ürünü kullanıcıları, paket fiyatları için araştırmalarına hız kazandırdı. 6 Ocak itibariyle geçerli olacak fiyatlar belli oldu. Peki; sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum...