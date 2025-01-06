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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.01.2025 07:36 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 07:37

SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı son dakika haberleri arasında yerini aldı. Aralık 2024 enflasyon verileri sonrası yapılan düzenleme ile tütün ürünlerine yeni bir ÖTV zammı geldi. ÖTV zammı ile birlikte bir sigara grubunda fiyatlar yükseldi. Bu noktada tütün ürünü kullanıcıları, paket fiyatları için araştırmalarına hız kazandırdı. 6 Ocak itibariyle geçerli olacak fiyatlar belli oldu. Peki; sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum...

SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÖTV zammı sonrası zamlı sigara fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Tütün ürünlerine yönelik yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı ile bir sigara grubuna zam geldi. Bilindiği üzere sigara fiyatları yasa gereği her 6 ayda bir Üretici Fiyat Endeksi kadar arttırılıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, sigara zammı son dakika haberi ve tüm detaylar...

SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖTV zammı geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 110 TL; en ucuzu ise 81 lira oldu.

SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI OCAK 2025 SON DAKİKA! 6 Ocak sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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