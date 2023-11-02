Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka sorgulanıyor. Son olarak Eylül ayında uygulanan fiyat artışı sonrası tütün ürünü kullanıcılarına kötü bir haber daha geldi. Yeniden sigaraya 5 TL zam yapıldı. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için araştırmalarına başladı. Peki, son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası marka marka yeni sigara fiyatları listesi ve detaylar…