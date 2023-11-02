Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin yakın takibinde yer alıyor. Marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Eylül ayında yapılan zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 46,00 TL'ye yükselmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeniden sigaraya zam geldi. 5 TL'lik zam sonrası yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Kasım 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…