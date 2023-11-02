Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.11.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 20:20

Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka sorgulanıyor. Son olarak Eylül ayında uygulanan fiyat artışı sonrası tütün ürünü kullanıcılarına kötü bir haber daha geldi. Yeniden sigaraya 5 TL zam yapıldı. Zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak edenler yeni ve güncel rakamlar için araştırmalarına başladı. Peki, son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası marka marka yeni sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika gelişmeleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin yakın takibinde yer alıyor. Marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırılıyor. Eylül ayında yapılan zam sonrası en ucuz sigara fiyatı 46,00 TL'ye yükselmişti. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, yeniden sigaraya zam geldi. 5 TL'lik zam sonrası yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2 Kasım 2023 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, kasım ayına giriş yapılmasıyla birlikte bir sigara grubunun tüm markalarına zam geldi.

5 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARA ZAMMI FİYATLARA NE ZAMAN YANSIYACAK?

5 TL'lik sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı ile ilgili bir açıkama bulunmuyor.

Satışların bugünden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Sigara zammı son dakika 2 Kasım 2023 listesi: Sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

EYLÜL AYINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere son zam Eylül ayının başında uygulanmıştı.

Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.

En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

SON DAKİKA