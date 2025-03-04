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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
18:47
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara zammı son dakika haberi: Bir sigara grubuna zam geldi. Tütün ürünü kullanıcıları güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesi için araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Artışın paylaşılması ardından paket fiyatları yenilendi. Böylece marka marka sigara fiyatları belli oldu. Peki, 4 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...