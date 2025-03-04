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Haberler Yaşam SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 18:47

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberi: Bir sigara grubuna zam geldi. Tütün ürünü kullanıcıları güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesi için araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. Artışın paylaşılması ardından paket fiyatları yenilendi. Böylece marka marka sigara fiyatları belli oldu. Peki, 4 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı fiyat listesi araştırılıyor. Sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre bir sigara grubuna 8 TL artış uygulandı. Tütün ürünü kullanıcıları güncel ve yeni sigara fiyatları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 4 Mart 2025 son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı kaç TL, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, arttı mı?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 4 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 91 TL; en ucuzu ise 77 lira oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA | 4 Mart 2025 sigaraya zam geldi! En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.