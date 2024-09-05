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Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 09:30

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı son dakika haberi: Bir sigara grubuna daha zam geldi. Güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları yenilendi. Peki, 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara zammı fiyat listesi araştırılıyor. Sosyal medyadan paylaşılan haberlere göre bir sigara grubuna 3-4 TL artış uygulandı. Tütün ürünü kullanıcıları güncel ve yeni sigara fiyatları için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki; 5 Eylül 2024 son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı kaç TL, yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, arttı mı?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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