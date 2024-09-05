Giriş Tarihi: 05.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
09:30
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 5 EYLÜL 2024: O gruba 4 TL zam! Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Sigara zammı son dakika haberi: Bir sigara grubuna daha zam geldi. Güncellenen yeni sigara zammı fiyat listesi yoğun olarak araştırılıyor. Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları yenilendi. Peki, 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyatları...