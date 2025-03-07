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Haberler Yaşam SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 20:45

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika sigara zammı haberi geldi! Geçtiğimiz günlerde belirli sigara markalarına yapılan 8 TL'lik artışın ardından, diğer sigara gruplarından da zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara göre bir başka sigara grubuna daha zam yapıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerle birlikte, tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatları listesi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 7 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel paket fiyatları...

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika gelişmelerine göre, sigara fiyatlarında yeni bir artış oldu. Bu durum, tütün ürünü kullanıcılarının güncel sigara fiyatları hakkında sorgulamalarını artırdı. Peki; 7 Mart 2025 son dakika sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları kaç TL, ne kadar oldu? İşte, sigara zammının detayları.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 8 Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

Geçtiğimiz günlerde de bir başka sigara grubu da 8 TL oranında artış yaşamıştı.

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SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

2025 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sigara grubunun en pahalı sigarası 91 TL; en ucuzu ise 75 lira oldu.

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilere de zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.