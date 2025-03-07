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SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 07.03.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
20:45
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ! 7 Mart 2025 sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Son dakika sigara zammı haberi geldi! Geçtiğimiz günlerde belirli sigara markalarına yapılan 8 TL'lik artışın ardından, diğer sigara gruplarından da zam haberleri gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlara göre bir başka sigara grubuna daha zam yapıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerle birlikte, tütün kullanıcıları güncel sigara fiyatları listesi hakkında araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 7 Mart 2025 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel paket fiyatları...