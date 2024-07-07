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Giriş Tarihi: 07.07.2024 19:56 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 19:56

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammı sonrası tütün ürünü kullanıcılarına bir kötü haber daha geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna daha zam geldi. Gelen zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için araştırıyor.. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2024 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel sigara fiyatları listesi ile marka marka rakamlar araştırılmaya başlandı. Sigara zammı son dakika haberleri ile tütün ürünü kullanan kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre yeniden bir grup sigaraya zam geldi. Yapılan zam sonrası yeni ve güncel rakamlar da hızla araştırılmaya başlandı. Peki, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2024 Zamlı sigara fiyatları listesi ve detaylar…

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Son olarak ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha yaşayan sigaraya paket başına 6 TL zam yapışmıştı.

Son dakika bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubuna daha zam geldi. Zamlı fiyatlar, 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 61 TL ile 79 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 61 TL; en pahalı sigara fiyatının ise 79 TL oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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