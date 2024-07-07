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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
19:56
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA 7 Temmuz Pazar fiyat listesi: Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Güncel sigara fiyatları listesi marka marka araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV zammı sonrası tütün ürünü kullanıcılarına bir kötü haber daha geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna daha zam geldi. Gelen zam haberleri sonrası kullandıkları sigara fiyatını merak eden kişiler yeni ve güncel rakamlar için araştırıyor.. Peki, sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 7 Temmuz 2024 Sigara zammı sonrası marka marka sigara fiyatları listesi ve detaylar…