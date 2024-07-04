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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA : 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar, en ucuz-en pahalı sigara kaç TL?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
19:23
SİGARA ZAMMI SON DAKİKA : 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları ne kadar, en ucuz-en pahalı sigara kaç TL?
Sigara zammı gündemde. Geçtiğimiz aylarda bir gruba uygulanan zamdan sonra aynı gruba yine zam geldi. Bu durumda ise ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılıyor. En son yapılan sigara zammı ile en düşük rakam 61TL olmuştu. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...