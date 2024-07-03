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Giriş Tarihi: 03.07.2024 23:48 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 23:48

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

Sigara zammı gündemde. Geçtiğimiz aylarda bir gruba uygulanan zamdan sonra aynı gruba yine zam geldi. Bu durumda ise ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Güncel fiyat listesi marka marka incelenmek üzere tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılıyor. En son yapılan sigara zammı ile en düşük rakam 61TL olmuştu. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2024 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

Zamlı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz ay yaşanan artıştan sonra bu ayda sigara zam geldiği iddiası ortaya atıldı. Özellikle geçtiğimiz günlerde zam gelen gruplara ikinci bir zam iddiası gündemde yerini aldı. Şimdi tütün ürünü kullanan kişiler güncel sigara fiyatları listesi ve zamma ilişkin detayları merak ediyor. Peki, 2024 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği sigara fiyatları, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemden düşmüyor. Son olarak kısa bir süre önce 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zamla cep yakan sigaraya, bu kez de ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha yaşandı

Son dakika haberine göre sigara fiyatlarına paket başı 6 TL zam yapıldı.

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SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

En son yapılan zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir artış yaşandı.

Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 80 TL iken en aynı grubun en ucuz sigarası 67 TL oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA FİYATI NE KADAR?
Yeni zamla birlikte en pahalı sigara 80 TL, en ucuzu ise 61 lira oldu.

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ: 2024 Sigaraya zam mı geldi, yeni sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar liste

NİKOTİN BAĞIMLILIĞI NEDİR?
Bağımlılık kişinin madde alımı üzerindeki kontrolünü kaybetmesini ifade eder. Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) madde bağımlılığını "kullanılan bir psikoaktif maddeye kişinin daha önceden değer verdiği diğer uğraşlardan ve nesnelerden belirgin olarak daha yüksek bir öncelik tanıma davranışı" olarak tanımlar. Diğer bir deyişle madde kullanımı bireye ve topluma zarar verici düzeyde bir davranış haline gelir. Sigara içme veya dumanının solunması zamanla kişide psişik ve fiziksel bağımlılık oluşturur. Tütünde esas bağımlılık yapan madde nikotindir.

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