Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
18:49
SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?
Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları günler öncesinden iddiaları takip etmeye başlamıştı. O beklenen haber geldi ve bir grupta artış yaşandı. Sigaraya zam mı geldi, hangi gruba gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 5-6 TL oranında artışın olacağı yönündeki haberlerin ardından zammın ne kadar olduğu da merak ediliyor. Peki; en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 Eylül sigara zammı son dakika haberleri...