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Giriş Tarihi: 05.09.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 18:49

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Sigara fiyatları zam haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Tütün ürünü kullanıcıları günler öncesinden iddiaları takip etmeye başlamıştı. O beklenen haber geldi ve bir grupta artış yaşandı. Sigaraya zam mı geldi, hangi gruba gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. 5-6 TL oranında artışın olacağı yönündeki haberlerin ardından zammın ne kadar olduğu da merak ediliyor. Peki; en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 Eylül sigara zammı son dakika haberleri...

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Bir grupta yaşanan artışın paylaşılması ardından paket fiyatları gündeme geldi. Sigara zammı ardından güncel rakamlar takip edilirken diğer gruplarda da artış olup olmayacağı merak ediliyor. Peki; 2024 Eylül sigaraya zam geldi mi?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigara zammı 5 Eylül itibarıyla gündemde. Bir grupta daha sigara fiyatlarının arttığı duyuruldu. Buna göre en ucuz ve en pahalı paket de değişti.

Peki, fiyatlar ne kadar?

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SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

ZAMLI SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Sigara zammı ardından fiyat artışı yaşandığı açıklanan grupta en pahalı sigara 82 TL; en ucuzu ise 67 lira oldu.

Diğer grupta ise en ucuz sigara 72 lira olurken en pahalısı 81 TL oldu.

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA FİYATLARI ZAMMI SON DAKİKA: O grupta artış! 5 Eylül 2024 Sigaraya zam mı geldi, güncel fiyatlar ne kadar oldu?

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.

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