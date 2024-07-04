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Haberler Yaşam SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 09:59

SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı da gündeme geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenleniyor. Bu noktada tütün mamulleri başta olmak üzere ÖTV zammı yakından takip ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte, sigaraya ÖTV zammı!

SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

Zamlı sigara fiyatları son dakika araştırılıyor. 2024 Temmuz için fiyat artış haberleri ÖTV zammı ile birlikte gündemde. Geçtiğimiz aylarda bir gruba yapılan sigara zammından sonra yeniden sigaraya zam mı geldi sorusu yanıt arıyor. Peki, Peki, Sigaraya zam mı geldi? Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı son dakika!

SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

ÖTV'YE ZAM!

GİB'den yapılan açıklamada, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarlarının, 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenlendiği belirtildi. TÜİK, yurt içi üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranını bugün itibariyle % 19,49 olarak hesaplandı.

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SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

Söz konusu ÖTV artışları üzerine yüzde 20'lik KDV de geliyor. Dolayısıyla bir paket sigarada tüketiciye yansıyan zam miktarı 7,79 lira olacak. Söz konusu miktar firmaların ÖTV artışını ne kadar sineye çekeceklerine göre değişiklik gösterebilecek.

SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Son yapılan zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 6 TL'lik bir artış yaşandı.

SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?

EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Zam gelen grupta en yüksek fiyatlı sigara 80 TL iken en aynı grubun en ucuz sigarası 67 TL oldu.

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