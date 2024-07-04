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SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.07.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
09:59
SİGARAYA ÖTV ZAMMI 2024 || Sigaraya zam mı geldi, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte birçok kalemde ÖTV artışı da gündeme geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca, akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünleriyle alkollü içecekler ve tütün mamullerinin ÖTV tutarları 6 ayda bir Yİ-ÜFE'ye göre düzenleniyor. Bu noktada tütün mamulleri başta olmak üzere ÖTV zammı yakından takip ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu? İşte, sigaraya ÖTV zammı!