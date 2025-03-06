Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL'lik bir zam yapıldığını duyurdu. Dündar, açıklamasında şu şekilde ifade etti: "İlk sigara zammı JTİ grubundan geldi ve miktar 8 TL olarak belirlendi.

Dündar, ikinci sigara grubuna yapılan yeni zammı "Esse sigara grubunda fiyat artışı oldu. Sigaraya gelen zamlar devam ediyor" şeklinde açıkladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 8-9 TL arasında bir zam yapıldığını belirtti.