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Haberler Yaşam Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:30

Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

Mart ayında sigara fiyatlarına yapılan zamların ardından, vatandaşlar yeni fiyatları araştırmaya başladı. Sigara markalarına yapılan 8-9 TL arasındaki zamlar sıklıkla duyuruluyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunun daha fiyatının arttığını duyurdu. Şu anda en uygun ve en pahalı sigara fiyatları ise büyük bir merak konusu. Peki, 2025 Mart ayı itibarıyla sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

Sigara fiyatlarına bir zam daha yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, belirli bir sigara markasında 8 TL'lik bir fiyat artışı olduğunu duyurdu. Yeni fiyat listesi ile birlikte sigara kullanıcıları, "Sigara fiyatları arttı mı?", "Hangi markada zam yapıldı?" gibi soruların cevabını arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, sigara zammının ardından güncel sigara fiyatları...

Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

SİGARAYA ZAM GELDİ!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, JTİ sigara grubuna 8 TL'lik bir zam yapıldığını duyurdu. Dündar, açıklamasında şu şekilde ifade etti: "İlk sigara zammı JTİ grubundan geldi ve miktar 8 TL olarak belirlendi.

Dündar, ikinci sigara grubuna yapılan yeni zammı "Esse sigara grubunda fiyat artışı oldu. Sigaraya gelen zamlar devam ediyor" şeklinde açıkladı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sigara fiyatlarına 8-9 TL arasında bir zam yapıldığını belirtti.

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Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

ZAMLARDAN SONRA EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR OLDU?

Son fiyat güncellemeleriyle birlikte sigara fiyatları şu şekilde şekillendi:

JTİ sigara grubundaki yeni fiyatlar:

En pahalı sigara: 91 TL
En ucuz sigara: 76 TL


Esse sigara grubundaki yeni fiyatlar:
En pahalı sigara: 90 TL
En ucuz sigara: 70 TL

Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Sigara fiyatlarına yapılan zamlar 6 Mart 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Sigaraya zam mı geldi? 2025 Mart sigara zammı sonrası en düşük ve en yüksek sigara fiyatları belli oldu!

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmenin sağlık üzerinde ciddi ve geri dönüşü olmayan etkileri vardır. Dünyada her yıl milyonlarca insan sigara nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Sigara içmenin neden olduğu başlıca sağlık sorunları şunlardır:

Kanser: Sigara, akciğer kanserinin başlıca nedenidir ve aynı zamanda ağız, boğaz, gırtlak, pankreas, mesane ve böbrek kanserlerine de yol açabilir. Sigara dumanındaki kimyasal maddeler DNA'ya zarar verir ve kanser hücrelerinin oluşumunu tetikler.

Kalp Hastalıkları: Sigara içmek kalp krizi, felç ve damar tıkanıklığı gibi kalp hastalıkları riskini artırır. Sigara, kan basıncını yükseltir, damarların daralmasına neden olur ve kalp sağlığını zayıflatır.

Solunum Yolu Hastalıkları: Sigara, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum yolu hastalıklarının başlıca sebeplerindendir. Sigara içmek, akciğerleri tahrip eder ve nefes almayı zorlaştırır.

Bağımlılık: Sigara, nikotin adı verilen bağımlılık yapan bir madde içerir. Bu madde, beyin üzerinde etki yaparak sigara içmeye olan isteği artırır ve bağımlılığa yol açar.

Pasif İçicilik: Sigara dumanına maruz kalanlar, sigara içmeyen kişiler olsa dahi sağlık riskleriyle karşı karşıyadır. Pasif içicilik, sigara içenin etrafındaki kişilere de kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunları oluşturur.

Genel Sağlık Durumu: Sigara içmek, bağışıklık sistemini zayıflatır, cilt yaşlanmasını hızlandırır, diş ve diş eti hastalıklarına yol açar, görme kaybı riskini artırır ve hamilelikte düşük, erken doğum gibi sorunlara neden olabilir.