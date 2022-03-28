Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:04

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield vb markalı tütün kullanıcıları sigara zammı son dakika haberlerini takip ediyor. Ocak ayından sonra bu ayın başında tekrardan zamlanan BAT, JTI, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamlı listesi duyurmuştu. Bu noktada en pahalı sigara 40 TL oldu. "28 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara ne kadar zam geldi?" şeklindeki sorular ise yeniden zam gelme ihtimaline karşı gündemdeki yerini koruyor. İşte sigara zammı sonrası güncel fiyat listesi 2022