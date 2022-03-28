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Haberler Yaşam Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?
Giriş Tarihi: 28.03.2022 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 07:04

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield vb markalı tütün kullanıcıları sigara zammı son dakika haberlerini takip ediyor. Ocak ayından sonra bu ayın başında tekrardan zamlanan BAT, JTI, Philip Morris güncel sigara fiyatları zamlı listesi duyurmuştu. Bu noktada en pahalı sigara 40 TL oldu. "28 Mart 2022 Sigaraya zam mı geldi, 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara ne kadar zam geldi?" şeklindeki sorular ise yeniden zam gelme ihtimaline karşı gündemdeki yerini koruyor. İşte sigara zammı sonrası güncel fiyat listesi 2022

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

Sigara zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yeni haftanın ilk gününde gündemdeki yerini alıyor. Tütün üreticisi ve kullanıcıları güncel sigara fiyatları listesini merak ediyor. Geçen aydan itibaren yapılan zam sonrası en ucuz sigara 23,50 TL iken, en pahalı sigara 40 TL oldu. Gelen son değişikliğin ardından marka marka yeni fiyat listesi için araştırmalar başladı. Peki 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara ne kadar zam geldi? İşte güncel sigara zammı son durum

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

İşte Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara markalarının 2022 güncel fiyatları...

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

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Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

L&M: 23,50 TL

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Rothmans: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Sigara zammı son dakika güncel liste: 28 Mart 2022 Bugün BAT, JTI, Philip Morris sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi marka sigaraya ne kadar zam geldi, bir paket kaç para oldu?

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

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