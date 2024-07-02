Haberler
Yaşam
SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:00
Sigara fiyatları 2024 Temmuz itibarıyla zam haberleri arasında takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda artış yaşayan ve ÖTV zammı olacağı yönünde iddialar bulunan tütün ürünleri kullananlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu noktada sigara zammı başlıklı haberler yakın mercek altına alındı. Artışın olması halinde paket fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu. Peki; sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum...