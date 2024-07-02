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Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 11:00

SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları 2024 Temmuz itibarıyla zam haberleri arasında takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda artış yaşayan ve ÖTV zammı olacağı yönünde iddialar bulunan tütün ürünleri kullananlar tarafından araştırılmaya başladı. Bu noktada sigara zammı başlıklı haberler yakın mercek altına alındı. Artışın olması halinde paket fiyatlarına nasıl yansıyacağı da merak konusu. Peki; sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, son durum...

SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu Temmuz ayı itibarıyla araştırılmaya başladı. Marka marka sorgulanan tütün ürünleri ÖTV zammı ile değerlendiriliyor. Sosyal medyada konuşulmaya başlayan iddialar üzerine kullanıcılar sigara zammı araştırımalarına hız kazandırdı. Peki; sigaraya zam geldi mi? İşte, güncel sigara fiyatları 2024...

SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Son dönemde üst üste 3 ve 5 TL zam alan sigara fiyatları bu kez ÖTV zammı ile değerlendiriliyor. İddia olarak paylaşılan zam henüz netlik kazanmadı.

Zam sonrası en pahalı ve ucuz sigara gündemde olacak.

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SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigara zammı iddiası netlik kazanmazken güncel rakamlar takip ediliyor. Son zammın ardından en ucuz sigara fiyatı 61 liraya yükselmişti.

SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

SİGARA ZAMMI TEMMUZ 2024 SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur.

İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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