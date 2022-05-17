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Haberler Yaşam SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 07:41 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 07:42

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara zammı ardından her gün sorgulanan sigara fiyatları güncel liste bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana 3 defa zam alan ürün tütün kullanıcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Toplamda 8 TL'ye varan bir artış yaşayan tütün ürünleri için her gün sigaraya zam geldi mi? sorusu yanıt arıyor. Bu noktada Philip Morris, BAT ve JTİ marka Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 17 Mayıs bugün sigara fiyatları son dakika sigaraya zam haberleri…

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigara fiyatları güncel sorgulaması bugün de araştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde tekrar zam alan tütün ürünü her gün sigaraya zam etiketleriyle takip edilmeye devam ediyor. Bu noktada Philip Morris, BAT ve JTİ marka Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusu da gündemde. Yaşanan sigara zammı sonrası son günlerde günün en kritik sorusu sigaraya zam geldi mi? oluyor. İşte 17 Mayıs bugün sigara fiyatları son dakika

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS 2022

JTI, BAT ve Philip Morris marka sigara fiyatlarının sigara zammı ardından güncel fiyatları şöyle...

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SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTE 17 MAYIS: Sigaraya zam geldi mi? Bugün Philip Morris, BAT ve JTİ sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL

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