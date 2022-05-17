Sigara zammı ardından her gün sorgulanan sigara fiyatları güncel liste bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yılbaşından bu yana 3 defa zam alan ürün tütün kullanıcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Toplamda 8 TL'ye varan bir artış yaşayan tütün ürünleri için her gün sigaraya zam geldi mi? sorusu yanıt arıyor. Bu noktada Philip Morris, BAT ve JTİ marka Marlbora Touch, Rothmans, Kent, Winston sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Soruları da gündemdeki yerini aldı. İşte 17 Mayıs bugün sigara fiyatları son dakika sigaraya zam haberleri…