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Haberler Yaşam Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:18

Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

2024 Temmuz ayında gözler sigara fiyatlarına çevrildi. ÖTV zammı olması durumunda sigara, alkol, motorin fiyatları etkilenecek. Bu noktada artış yaşanması durumunda hangi sigaraya ne kadar zam gelecek merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı son dakika açıklamaları!

Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

Sigara fiyatları 2024 Temmuz için fiyat artış haberleriyle gündeme geldi. Sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları merak ediliyor. En son geçtiğimiz aylarda 5 TL'lik zam ile tütün ürünlerinde son zam takip ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı son dakika!

Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Türkiye'de milyonlarca insanın yakından takip ettiği sigara fiyatları, son dönemde art arda gelen zamlarla gündemden düşmüyor. Son olarak kısa bir süre önce 3 TL ve 5 TL'lik iki ayrı zamla cep yakan sigaraya, bu kez de ÖTV zammı yoluyla yeni bir artış daha gelebileceği konuşuluyor.

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Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

Henüz resmi bir açıklama ve netlik kazanmayan bu iddia, sigara kullanıcılarını endişelendiriyor. Zam beklentisinin piyasaya da yansımasıyla, en ucuz ve en pahalı sigara markalarına yönelik araştırmalar hız kazandı.

Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR? ZAM GELİRSE NE OLUR?

En son yapılan zamların ardından en ucuz sigara fiyatı 61 TL'ye yükselmişti. Ancak beklenen ÖTV zammının gelmesi halinde, sigara fiyatlarında 7 TL ila 10 TL arasında değişen oranlarda yeni artışlar yaşanması muhtemel.

Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

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