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Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:18
Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam gelecek? ÖTV zammı son dakika gündemde!
2024 Temmuz ayında gözler sigara fiyatlarına çevrildi. ÖTV zammı olması durumunda sigara, alkol, motorin fiyatları etkilenecek. Bu noktada artış yaşanması durumunda hangi sigaraya ne kadar zam gelecek merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 3 Temmuz 2024 hangi sigaraya ne kadar zam geldi? ÖTV zammı son dakika açıklamaları!